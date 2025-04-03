Тематические ярмарки пройдут в Одинцовском округе в апреле

На специализированных торговых площадках можно будет приобрести различную продукцию и товары для дома и сада. Жителям муниципалитета также предложат натуральные продукты от отечественных производителей и фермеров, пасхальные украшения, текстиль и многое другое.
В Одинцовском округе ярмарки пройдут сразу на шести площадках. Одна из них состоится с 8 по 13 апреля на улице Неделина, дом 2, с 10:00 до 19:00. Там можно будет купить товары для сада и огорода.
Также в Кубинке откроется ярмарка «Товары регионов России». А в Голицыне пройдет тематическая ярмарка «Весеннее настроение». Еще одна площадка будет работать в Звенигороде, в микрорайоне Пронино. Здесь пройдет ярмарка «Апрельский ценопад».
Всего в апреле в Московской области организуют 212 ярмарок в 41 городском и муниципальном округе.
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