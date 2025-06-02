Тематическая встреча прошла в библиотеке в Жуковском

В жуковской библиотеке № 4 прошло мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. Встреча под названием «Библиотечная горница» распахнула свои двери для читателей всех возрастов.

Заведующая библиотекой Наталья Гура подготовила для гостей программу. Она представила слушателям рассказ о возникновении славянской азбуки, подробно осветив вклад Кирилла и Мефодия в создание основ славянской грамотности. Гости узнали о непростом пути развития русского алфавита, о тех изменениях, которые он претерпевал на протяжении столетий, а также о многообразии существующих письменных систем в мире.

Особый акцент в программе был сделан на демонстрации книг, напечатанных шрифтом Брайля. Участники мероприятия получили возможность познакомиться с этим уникальным тактильным шрифтом, предназначенным для чтения незрячими и слабовидящими людьми. Библиотекарь подробно рассказала о принципах работы шрифта Брайля и подчеркнула важность обеспечения доступности знаний для всех категорий граждан, независимо от их возможностей.

«Не осталась без внимания и азбука Морзе. Гости мероприятия познакомились с универсальным способом передачи информации, узнали, как он использовался в прошлом и где применяется сегодня», — отметила Наталья Гура.