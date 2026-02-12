Тематическая неделя прошла в детском саду поселка Пролетарский в Серпухове

В детском саду «Радуга» поселка Пролетарский завершилась тематическая «Радужная неделя» — проект, который на семь дней погрузил воспитанников, их родителей и воспитателей в мир цвета и творчества. Идея недели строилась на влиянии цветовой гаммы на развитие ребенка: каждый день был посвящен одному из оттенков радуги.

Дети рисовали, лепили, мастерили аппликации, участвовали в играх и смотрели мультфильмы, изучая цвета и их значение. Украшением проекта стали выставки игрушек и поделок, созданных руками малышей и их родителей. Ярким штрихом стал цветной дресс-код: мамы и папы с удовольствием поддерживали инициативу, одевая детей в оранжевых, желтых, синих и зеленых тонах. К акции присоединились и воспитатели.

«Подобные проекты дарят детям яркие эмоции. Они учат видеть красоту в окружающем мире, работать в команде и выражать свои чувства через творчество. Коллектив детского сада „Радуга“ заслуживает благодарности за профессионализм и неравнодушие, а родители — за активное участие в жизни учреждения. Поддержка подобных инициатив продолжится, ведь они делают детство юных жителей округа ярче и счастливее», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.