Тематическая неделя «Летний калейдоскоп» прошла в Богородском округе

Педагоги создают для дошкольников пространство, где любопытство поощряется, а каждый день становится приключением. В Центре образования № 30 в рамках регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада» прошла тематическая неделя «Летний калейдоскоп».

Главная особенность мероприятия в том, что занятия выстроены особым образом: ребенок познает мир не через заучивание, а через живое участие, игру.

24 июля в группе старшего дошкольного возраста состоялся спортивный праздник «Быть здоровыми хотим!» под руководством педагога Светланы Бочарниковой. Ребята с азартом участвовали в эстафетах, демонстрируя ловкость и быстроту, а еще с удовольствием отгадывали загадки о спорте. Активные игры на свежем воздухе позволили детям в полной мере проявить командный дух и зарядиться энергией. В итоге каждый воспитанник унес с собой массу ярких впечатлений и положительных эмоций.

Чуть раньше в тех же группах прошел тематический день «Путешествие в мир насекомых». Вместе с педагогом Ольгой Маришиной ребята на время превратились в настоящих ученых‑энтомологов. Они вспомнили названия насекомых, обсудили, как те передвигаются, и узнали, где обитают. Особый восторг вызвало исследование через лупу: дети с огромным интересом рассматривали окрас и особенности строения насекомых. Такие первые научные открытия не только развивают внимательность и любознательность, но и помогают воспитывать бережное отношение ко всему живому.