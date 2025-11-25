Тематическая экскурсия «Битва за Москву» пройдет в Одинцове 5 декабря

Тематическая экскурсия по военному залу историко-краеведческого музея пройдет в Одинцовском округе. Ее посвятили Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву.

Пятого декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Оно стало одним из поворотных событий в истории Второй мировой войны. Успешная защита столицы ознаменовала начало конца немецкой мечты о молниеносной победе, подняла дух советского народа и заложила фундамент для будущих побед Красной Армии.

В честь Дня воинской славы Одинцовский историко-краеведческий музей проведет тематическую экскурсию «Битва за Москву». Экскурсовод расскажет о военных событиях на территории нашего округа, участниках Обороны Москвы, штабе во Власихе и командующих пятой Армией Западного фронта.

Посетители увидят документы, фотографии и предметы начального периода Великой Отечественной войны.