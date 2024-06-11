Тематическая акция для водителей «Некуда спешить» началась в Подмосковье

Социальный раунд «Некуда спешить» продлится в Подмосковье до 30 июня. Водителям еще раз напомнят о необходимости соблюдать скоростной режим и расскажут о трагических последствиях быстрой езды.

Акцию проводит Госавтоинспекция Подмосковья при поддержке Министерства социальных и информационных коммуникаций и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники ГАИ вместе с активистами будут проводить тематические мероприятия для водителей разного возраста. Им напомнят о том, как важно правильно выбирать скорость на дороге. О недопустимости нарушений скоростного режима расскажут курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий, посетителям подразделений ГАИ, автосалонов и МФЦ.

Водителей Подмосковья призвали соблюдать скоростной режим, обязательно замедляться в населенных пунктах, перед пешеходными переходами и вблизи мест притяжения жителей.

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