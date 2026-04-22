Тело новорожденного нашли на крыше контейнера в Подмосковье

В поселке Большевик городского округа Серпухов на крыше контейнерной площадки было обнаружено тело новорожденного ребенка. Один из жильцов скинул пакет вниз, и от удара о землю он раскрылся. Местные жители надеются, что камера системы «Безопасный регион» поможет в расследовании.
По сообщению Серпуховской городской прокуратуры, эксперт зафиксировал на теле младенца многочисленные ножевые ранения. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личность матери ребенка. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Серпуховская городская прокуратура.
