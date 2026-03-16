Телевизионные антенны проверили по 52 адресам в Истре в 2026 году

Специалисты обслужили 16 коллективных антенн и 74 усилителя сигнала, отремонтировали пять усилителей и еще восемь заменили на новые. Также мастера проверили 592 ответвителя и 3800 метров телевизионного кабеля.

Кроме того, выполнили ремонт 287 метров кабельной трассы и полностью заменили 110 метров.

Работы прошли в Истре на улицах Ленина, Советской, Рабочей, Шнырева, Первомайской, Юбилейной, Рябкина и других.

Мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии коллективных антенн продолжаются в плановом режиме, жители могут рассчитывать на бесперебойный прием телевизионного сигнала.

Антенны являются общедомовым имуществом, и их исправное состояние находится в зоне ответственности управляющей компании.

При возникновении проблем вы можете обратиться в круглосуточную диспетчерскую управляющей компании «Истринская теплосеть» по телефонам: 8 (991) 650-68-80, 8 (977) 115-76-74.