Телемост со студентами из Белоруссии прошел в колледже в Серпухове

В Серпухове отметили День единства народов Белоруссии и России. В честь праздника организовали телемост между Губернским и Гомельским колледжами, который стал важными шагом к укреплению сотрудничества и обмену опытом между студентами.

От Губернского колледжа в обсуждении приняли участие студенческий совет, заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова и советник по воспитанию Татьяна Ключанских. Белорусскую сторону представили учащиеся, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Иван Ильющенко, заместитель директора по учебно-производственной работе Евгения Ямпольская и заместитель директора по учебной работе Вероника Старавойтова.

Во время встречи обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия в воспитательном процессе и сотрудничества студенческого самоуправления. Особое внимание уделили подготовке мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Учащиеся также обменялись опытом работы своих студенческих активов и направлениями волонтерской деятельности. Этот обмен стал основой для дальнейшего сотрудничества и развития инициатив, направленных на поддержку социальной активности молодежи.

В ходе встречи приняли решение о подписании соглашения о международном сотрудничестве. Это станет важным шагом к углублению связей между образовательными учреждениями России и Белоруссии, способствуя обмену знаниями, практическим опытом и культурному взаимодействию.