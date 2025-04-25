Телемост со школьниками из ДНР прошел в гимназии в Подольске

Учащиеся гимназии имени Подольских курсантов пообщались с ребятами из школы № 3 города Харцызска Донецкой народной республики. Подольские школьники рассказали о деятельности музея учебного заведения и его веб-версии.

Учащиеся из Харцызска разрабатывают проект «Карта Победы», посвященный городам-героям в годы Великой Отечественной войны. Они заинтересовались богатым музейным опытом подольской гимназии.

Школьный музей учебного заведения является старейшим в Подольске и единственным в стране, посвященный подвигу Подольских курсантов. Из-за капитального ремонта одного из корпусов гимназии он закрыт для посещений. Поэтому ученики решили создать веб-версию, чтобы продолжать музейную деятельность в виртуальном пространстве.

Советник директора по воспитанию гимназии имени Подольских курсантов Екатерина Филиппова рассказала, что уже полностью собрана точная цифровая копия музея. Ребята под руководством преподавателей IT-cube сами занимались отрисовкой помещения и всех экспонатов. Своим опытом учащиеся поделились со школьниками Харцызска.