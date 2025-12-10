Телемост со школами Беслана ко Дню героев Отечества провели в Серпухове

Тематическую видеоконференцию организовали в школе № 19 в Серпухове. Участие в ней приняли учащиеся и учителя Бесланской школы № 1, а также представители международного центра профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1».

Школа в Серпухове носит имя майора спецназа Романа Катасонова. Он отдал свою жизнь при освобождении заложников в Беслане. Мероприятия в память о герое проводят в образовательном учреждении каждый год. В этот раз патриотическое событие решили провести в формате телемоста.

От Серпуховской школы участниками стали около 150 учеников. Со стороны Беслана присоединились четыре школы.

Выступила на видеоконференции и член общественной организации «Комитет матерей Беслана». Кроме того, представители двух регионов представили доклады о героях прошлого и настоящего. Также участники поговорили о важности сохранения исторической правды.