Телемост с участием школьников из разных регионов России провели в Химках

В городском округе Химки образовательный телемост провел директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев. Присоединились к семинару образовательные организации из Калужской области, Москвы и учреждение при посольстве Республики Мозамбик.

Представители школ рассказали друг другу о достопримечательностях родных регионов. Учащиеся «Флагмана» поделились своими любимыми местами округа, слушатели узнали о значении монумента «Ежи» для Химок.

«Противотанковые ежи были одним из самых эффективных и простых оборонных средств во время Великой Отечественной войны. Монумент в Химках — это символ памяти о героях», — сказала ученица школы «Флагман».

Этот международный урок стал частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в округе с начала июля. Ее главная цель: объединить поколения вокруг общей ценности — любви к Родине.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».