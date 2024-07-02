Телемост с Китаем прошел в Лобне

Фото: Телеканал «360»

Школьники из Лобни приняли участие в онлайн-занятии школы китайского языка из Шанхая. Преподаватели провели интерактивный урок и познакомили ребят с базовыми фразами.

У Лобни и Китая давно сложились экономические и культурные связи. В прошлом году было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между администрацией округа и городом-побратимом — Тайань. Кроме того, воспитанники детского сада «Чайка» и школы № 9 изучают китайский язык. Директор учреждения Ирина Кырма приняла участие в программе по обмену опытом в Китае, а преподаватель из Китая приехала в Лобню с ответным визитом.

«Мне очень радостно, что гостья посетила именно наш городской округ. Сегодняшний визит в нашу школу — это мост для отношений двух стран», — сказала Ирина Кырма.

Для гостьи из Китая подготовили концерт. Она в свою очередь отметила, что русские школьники более открыты и всегда готовы к разговору.

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