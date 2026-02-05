Телемост про подвиг разведчика Зорге прошел между школьниками Балашихи и ЛНР

В Музее войск ПВО Балашихи прошел телемост, посвященный советскому разведчику Рихарду Зорге. В онлайн-встрече участвовали школьники из разных регионов России и Луганской Народной Республики.

Ученики из Балашихи, Москвы, Ижевска и ЛНР соединились онлайн, чтобы узнать о работе легендарного разведчика. Они обсудили, как переданные Зорге данные помогли перебросить войска с Дальнего Востока и защитить Москву в 1941 году.

В беседе приняли участие руководитель исполкома «Офицеров России» в Балашихе Розалия Абатурова, директор музея Юрий Кнутов и полковник авиации Николай Романюк.

«Мы регулярно проводим такие телемосты. География участников растет, к нам подключаются школы из новых регионов страны. Такие встречи важны для патриотического воспитания», — сказал Юрий Кнутов.

Разговор затронул вопросы сохранения исторической памяти и ценность межрегионального общения между школами. Телемост организовали в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».