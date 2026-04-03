В День 30-летней годовщины подписания договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии» 2 апреля состоялся телемост между городами-побратимами Можайском и Вилейкой. Мероприятие прошло в школьном историко-краеведческом музее средней общеобразовательной школы № 3 Можайска при поддержке администрации, Совета депутатов Можайского муниципального округа и местного Совета ветеранов.

Организаторами выступили заслуженный учитель Московской области, заместитель директора школы Евгения Зайцева, заслуженный учитель Российской Федерации, заведующий школьным музеем Галина Цатнева, а также советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями Инна Ушакова. В телемосте активно участвовали старшеклассники школы.

Можайск представляли председатель Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников, депутат Совета депутатов, председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова, член президиума Совета ветеранов, член Общественной палаты округа Валентина Фомченко, ветеран Великой Отечественной войны Нина Шевцова, а также другие представители ветеранской организации.

Вилейку Минской области представили руководители отделов районного исполнительного комитета по делам молодежи, образования и спорта, а также учреждений культуры.

Школьники открыли мероприятие песней «Только добротой сердец». Восьмиклассники, которые являются юными экскурсоводами музея, прочитали стихотворения о дружбе, сотрудничестве и единении двух стран.

Василий Овчинников поприветствовал гостей от имени властей и жителей Можайского округа. Он напомнил участникам встречи о поездке можайской делегации в Вилейку в юбилейный год освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а также рассказал о совместном участии городов-побратимов в патриотических мероприятиях на Бородинском поле.

В ходе телемоста также рассказали о развитии в Можайске партийного проекта «Успех в единстве поколений» и проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Отдельно отметили, что дети и ветераны совместно оказывают благотворительную помощь участникам специальной военной операции.

Представители Вилейки поблагодарили можайцев за организацию встречи и выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества городов-побратимов. Школьники и гости с интересом послушали выступления вилейских друзей на темы «Белорусы, прославившие Россию. Россияне, прославившие Беларусь» и «Союзное государство — партнерство в космосе и на Земле».

«Мы очень уважаем и любим вас, наших дорогих братьев и друзей, и очень хотим, чтобы эта дружба продолжалась. Этот телемост положил начало наших международных отношений по телевидению, и мы прекрасно понимаем, что такие шаги навстречу друг другу — это настоящая народная дипломатия», — сказал Василий Овчинников.