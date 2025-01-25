Телемост между отделениями «Движения первых» провели в Волоколамске

Волоколамские школьники познакомились с активистами «Движения первых» из Северска в Томской области. Отделения начали дружить благодаря инициативе кураторов Ольги Царенковой и Олеси Ершовой.

Ученики гимназии № 1 в Волоколамске и ребята из школы № 198 в Северске входят в состав клуба «Большая перемена» объединения «Движение первых».

Весной прошлого года северский клуб получил в подарок от представителя гимназии, педагога и краеведа, заслуженного учителя России, Героя Труда Российской Федерации Татьяны Бабуровой ее фундаментальный труд — четырехтомник «Из века в век, или Волоколамский хронограф». Книги передала куратор волоколамского отделения Ольга Царенкова.

Накануне Нового года учащиеся из Волоколамска и Томска обменялись письмами, поздравительными открытками и подарками.

Теперь два клуба пообщались в формате телемоста. Ребята познакомились друг с другом, рассказали о проектах «Движения первых» и клуба «Большая перемена», достопримечательностях своих городов.

Активное участие в разговоре приняла председатель регионального совета «Движения первых» в Московской области, ученица гимназии Диана Полежаева.

«Наш телемост проходил в столь живой, дружеской атмосфере, что все просто забыли об огромном расстоянии, разделяющем два наших города. Оно было преодолено „Движением первых“, объединяющим ребят всей России», — сказала председатель Волоколамского местного отделения «Движения первых» Светлана Баринова.