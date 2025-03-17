Телемост ко Дню воссоединения Крыма с Россией провели в Балашихе

Приуроченный к 11-й годовщине исторического референдума о вхождении Крыма в состав России телемост прошел в Централизованной библиотечной сети имени Андрея Белого в Балашихе. В мероприятии приняли участие Крымская республиканская библиотека для молодежи в Симферополе и библиотека имени А. С. Пушкина в Богородском городском округе.

Заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин отметил важность сохранения памяти о ключевых событиях российской истории.

«Крымский референдум — одно из тех ключевых событий истории, о которых надо рассказывать детям, потому что мы знаем, что бывает, когда история искажается», — отметил Александр Евсюткин.

Директор Централизованной библиотечной сети имени А. Белого Светлана Фандюшина подчеркнула значимость патриотического воспитания молодежи.

В завершение мероприятия участники поздравили друг друга песнями и стихами, посвященными Крымской весне и любви к общей Родине. Финальный номер программы исполнили юные балашихинские вокалисты Арина и Алексей Юрковы, исполнившие песню с рефреном «Дружная семья — дружная Россия».