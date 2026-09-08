Телемост ко Дню памяти жертв фашизма прошел в колледже в Воскресенске

Мероприятие посвятили 85-й годовщине начала блокады Ленинграда и Международному дню памяти жертв фашизма. В нем приняли участие студенты первого-четвертого курсов.

Жительница блокадного Ленинграда Пальмира Смолянинова в прямом эфире поделилась с ребятами воспоминаниями о тех страшных годах. Она призвала молодых людей хранить историческую правду, любить Родину и стремиться к лучшему будущему.

Участие студентов в телемосте организовал преподаватель истории Ян Голенко. Подобные встречи позволяют молодежи прикоснуться к истории через реальные судьбы людей и сохранить память о трагических страницах прошлого страны.

В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма.