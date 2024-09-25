Телемедицинские консультации запустили в областном онкодиспансере в Балашихе

Телемедицинские консультации для жителей Подмосковья начали предоставлять в Московском областном онкологическом диспансере. Специалисты отдела технологий могут провести до 25 консультаций в день.

Заместитель главного врача учреждения по амбулаторно-поликлинической помощи Жанна Дроздова отметила, что телемедицина значительно упростила и ускорила процесс получения консультаций онкологов. Такие консультации проходят в удобное для пациентов время, что исключает возможность контакта с другими посетителями и избавляет от необходимости тратить время на дорогу до медицинского учреждения.

Записаться на консультацию могут как пациенты с уже установленным диагнозом, так и те, кто подозревает у себя онкологическое заболевание. Процесс записи осуществляется удобным для пациента способом, после чего с ним связывается медицинский регистратор для назначения времени и даты консультации.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна на официальном сайте Московского областного онкологического диспансера в разделе «пациентам», а также по телефону: 8-495-521-58-00.

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