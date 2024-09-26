Отдел телемедицинских консультаций появился в онкодиспансере в Балашихе

Дистанционные консультации начали проводить в онкологическом диспансере в Балашихе. 25 сентября здесь открылся специальный отдел, куда могут обратиться пациенты с уже поставленным диагнозом или при подозрении на рак.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного онкодиспансера Жанна Дроздова рассказала, что из-за больших расстояний больные не всегда могут приехать на прием лично. Теперь с помощью нового отдела они получили возможность задать вопросы онкологу без посещения врача.

Три сотрудника отдела — врач-онколог, медицинский регистратор и IT-специалист — помогают пациентам записаться на прием к врачам и дополнительные обследования. Телемедицинские консультации оказываются бесплатно.

Для записи нужно оставить заявку на сайте Московского областного онкологического диспансера, позвонить или отправить электронное письмо по указанным контактам. Медицинский регистратор оперативно свяжется с пациентом и уточнит время и детали консультации.

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