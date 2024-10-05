Телеканал в Серпухове победил на всероссийском фестивале социального кино

Режиссер картины — главный редактор телеканала, руководитель проекта «Школьное телевидение» Олеся Акинфеева, а авторы — ее воспитанники Анастасия Сурова и Ульяна Габдурашитова.

Еще три работы ОТВ-Серпухов попали в список номинантов: документальные фильмы Марии и Михаила Панкратьевых «Путь к Абсолюту» и «Краски жизни», а также специальный репортаж Олеси Акинфеевой «Энергия в деле».

Эксперты отметили, что ОТВ-Серпухов ярко заявляет о себе каждый года.

Кинофестиваль учредил благотворительный фонд «Шередарь» в 2016 году. Он проходит во Владимирской области восьмой год подряд. В этом заявили около 400 работ в семи номинациях. Мероприятие направлено на развитие художественного уровня кино, посвященного социальным проблемам.

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