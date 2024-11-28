Мастер-класс по созданию новостей провели для школьников в Балашихе

В школе № 8 на улице Соловьева прошел мастер-класс, посвященный созданию и продвижению новостного контента. Руководитель филиала телеканала «360» в Балашихе Регина Федина рассказала учащимся о современных трендах в медиа и о том, как эффективно искать и представлять новости.

На мероприятии школьники узнали о том, как создавать цепляющие заголовки и получили практические советы по продвижению контента. В завершении мастер-класса участникам Балашихинской школьной лиги медиа (БШЛ Медиа) было предложено самостоятельно создать видеоролик.

«Ребята высоко оценили мастер-класс, информация была представлена наглядно и доступно. Школьники отлично справились и сделали интересные видеоролики, а также получили домашнее задание — подготовить материал об этом мероприятии», — отметила Регина Федина.

БШЛ Медиа — это конкурс для амбициозных школьников, желающих попробовать себя в журналистике и спорте. В этом сезоне в лиге участвуют более 5 тысяч школьников из 38 команд. Каждая команда имеет свое название, логотип и девиз. Участники могут выбирать из девяти направлений, включая такие виды спорта, как баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы, а также творческие направления: танцы, КВН, «МЕДИА», военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» и математические бои.

Актуальную информацию о проекте можно найти в телеграм-канале Балашихинской школьной лиги . Мероприятия БШЛ продолжают привлекать внимание молодежи и способствуют развитию навыков в журналистике и спорте.

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