Телеканал «360» начал съемки комедийного сериала в Истре

«Любовь и курицы» — новый комедийный сериал от телеканала «360». Снимать сериал будут все лето. Одной из локаций станет Истра.
«Необычное название для кино выбрали не просто так. На самом деле это аналогия с фильмом „Любовь и голуби“. Когда хотели сделать что-то похожее: небольшую отсылку к ним. История про деревню в Подмосковье, большой город — все это сошлось», — объяснил режиссер Кирилл Шулежко.
В главных ролях Алексей Шальнов и Анастасия Калашникова. По сюжету Дима — герой Алексея Шальнова, сначала разводит куриц на своей ферме, а потом уже становится управляющим дорогого ресторана, а Ангелина — героиня Анастасии Калашниковой наоборот с трудом расстается с роскошной жизнью в столице и привыкает к простому труду.
«Мой герой — обычный парень, который очень любит свое дело, а именно ферму. И пытается всячески сделать так, чтобы его ферма хорошо зарабатывала и о ней узнала вся страна», — рассказал актер Алексей Шальнов.
Ресторан на Патриарших прудах и ферма в Подмосковье, а именно на сыроварне Олега Сироты стали одними из основных точек сериала. Всего в нем будет восемь серий. И все сценарии к ним уже отписаны.
Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту
Качество содержания дворов у 2 домов по улице Академика Каргина проверили в Мытищах
Площадь пожара в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»
Ежеквартальный форум «Управдом» прошел в Мытищах
Шествие против ужесточения наказаний за преступления прошло в Риме
Капремонт 7 домов проверили в поселке Клязьминское водохранилище в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте