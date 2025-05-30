Телеканал «360» начал съемки комедийного сериала в Истре

«Любовь и курицы» — новый комедийный сериал от телеканала «360». Снимать сериал будут все лето. Одной из локаций станет Истра.

«Необычное название для кино выбрали не просто так. На самом деле это аналогия с фильмом „Любовь и голуби“. Когда хотели сделать что-то похожее: небольшую отсылку к ним. История про деревню в Подмосковье, большой город — все это сошлось», — объяснил режиссер Кирилл Шулежко.

В главных ролях Алексей Шальнов и Анастасия Калашникова. По сюжету Дима — герой Алексея Шальнова, сначала разводит куриц на своей ферме, а потом уже становится управляющим дорогого ресторана, а Ангелина — героиня Анастасии Калашниковой наоборот с трудом расстается с роскошной жизнью в столице и привыкает к простому труду.