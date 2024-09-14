Telegram-канал с оперативной информацией о ЧС запустили в Жуковском

В Жуковском запустили специальный Telegram-канал, в котором будут выкладывать оперативную информацию о случаях возникновения угроз. Это могут быть сообщения о природных явлениях и других чрезвычайных ситуациях.
Telegram-канал назвали «Радар Жуковский». Его создала администрация городского округа.
В канале будут оперативно информировать жителей о возникновении угроз различного характера.
Это могут быть атаки беспилотных летательных аппаратов, ракетная опасность, природные катаклизмы и другие чрезвычайные ситуации.