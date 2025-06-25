Telegram-бота по вопросам газового обслуживания запустили в Подмосковье

Компания «Мособлгаз» запустила новый удобный способ связи для жителей Подмосковья. Теперь все вопросы можно задать через официального бота в Telegram.
С его помощью легко получить консультацию по подключению газа, социальной газификации, техобслуживанию и другим темам. Бот отвечает быстро и помогает найти нужную информацию по частым вопросам.
Этот сервис — часть программы по улучшению обслуживания клиентов и упрощению общения между людьми и сотрудниками Мособлгаза. Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке. Также можно оставить отзыв о его работе или предложить идеи по улучшению.
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