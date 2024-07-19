Telegram-бот помог подмосковным врачам заранее узнавать жалобы на здоровье пациентов

Фото: Медиасток.рф

Чат-бот Денис собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие перед записью к врачу в Подмосковье. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает посетить нужного специалиста.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, собранный чат-ботом анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач может увидеть симптомы прямо на приеме.

«Удобно, что весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач на приеме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье», — рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Сервис доступен при записи к хирургу, урологу, терапевту, стоматологу, гинекологу, педиатру и другим специалистам. Чат-бот узнает у пациента о жалобах: температура, головная боль, слабость и другие симптомы, а также задает уточняющие вопросы. Заполнение анкеты занимает 1,5 минуты.

Записаться к врачу онлайн можно по ссылке.

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