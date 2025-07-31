Telegram-бот для поиска потерявшихся питомцев запустили в Подмосковье

В Подмосковье заработал Telegram-бот для поиска пропавших питомцев. С его помощью жители могут сообщить о потерянном или найденном животном.

Чат-бот подключили к цифровому сервису «Поиск домашних животных», рассказали в Мингосуправления Подмосковья. С его помощью жители могут сообщить о потерянном питомце, прикрепив фото. ИИ сравнит снимок с теми, которые уже есть в базе.

«Если совпадений не найдется, нужно создать объявление о пропаже любимца. Также к сервису теперь подключен чат-бот для волонтеров, чтобы они могли оперативно получать уведомления о новых случаях пропажи животных и помогать в их поиске», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Для поиска необходимо выбрать цель обращения «Животное пропало» или «Животное найдено». После этого можно найти питомца по фото, клейму или чипу. Затем пользователь увидит доску объявлений, а система отфильтрует их по введенным данным.

«Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить», — пояснили в министерстве.