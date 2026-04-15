Телефонные консультации по вопросам туберкулеза организовали в Одинцове

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области организовал консультационную поддержку для жителей округа. Обратиться к специалистам можно с вопросами о туберкулезе.

Специалисты предоставят квалифицированные разъяснения по актуальным аспектам профилактики, диагностики и лечения заболевания. Жители могут задать вопросы о мерах профилактики, симптомах туберкулеза и порядке прохождения обследований.

За консультациями можно обратиться в Одинцовский территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области. Сотрудники отдела предоставят информацию с точки зрения санитарно-эпидемиологического надзора и профилактических мер. Номера для связи: 8 (495) 593-10-28, 8 (49634) 35-525.

Также жители округа могут обратиться в Одинцовский филиал по вопросам противотуберкулезной помощи: 8 (495) 593-44-95 (для звонков из Одинцова), 8 (496) 343-63-07 (для звонков из Наро-Фоминска).

Кроме того, можно получить консультацию в Одинцовском филиале «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области» по номерам: 8 (495) 593-40-38, 8 (49634) 343-57-03.