Текущий ремонт Фаустовской школы завершили в Воскресенске

В здании Фаустовской школы воскресенской деревни Золотово завершили текущий ремонт. Там заменили старые окна в кабинетах и коридорах на новые из ПВХ профилей.

Текущий ремонт Фаустовской школы в деревне Золотово городского округа Воскресенск закончили. В учебном заведении демонтировали старые оконные блоки в коридорах на втором и третьем этажах, а также в кабинетах методиста и психолога. Вместо деревянных конструкций установили оконные блоки из ПФХ профилей. Они надежно сохраняют тепло и защищают пространство от лишнего шума. Стены помещений вокруг новых окон отштукатурили.

Обновление затронуло и кровлю школы.

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