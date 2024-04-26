«Текстильный букет Поочья» стартует в Подмосковье 28 апреля | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 00:33 «Текстильный букет Поочья» стартует в Подмосковье 28 апреля Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов

Читать 360 в

Межрегиональный открытый фестиваль «Текстильный букет Поочья» начнется в музейно-выставочном центре в Серпухове с 28 апреля. Он продлится до 26 мая.

Целью проведения фестиваля является сохранение и развитие традиций текстильного искусства, а также привлечение внимания к историческому наследию текстильных предприятий Поочья и центральной России.

Реклама

Фестиваль традиционно представлен двумя выставками, дополняющими друг друга. Первая посвящена богатой истории текстиля региона и называется «Народный костюм Московской земли (середина — вторая половина XIX века)». Здесь будут представлены реплики и реконструкции праздничных костюмов, такие как рубахи, сарафаны, головные уборы, украшения и верхняя одежда. Вторая выставка включает современные направления текстильного дизайна и работы мастеров художественного текстиля.

Выставки будут доступны для посещения до 26 мая и будут сопровождаться экскурсиями и мастер-классами. В завершающие дни фестиваля запланированы креативные встречи, дополнительные мастер-классы и ярмарка текстильных изделий.

Вход на мероприятия первого и последнего дней фестиваля будет свободным. Более подробную информацию можно найти на сайте центра. Мероприятие поддерживается Министерством культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».