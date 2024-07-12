Текстильную инсталляцию иранской художницы представят в Коломне 13 июля

Музей-лаборатория «Шелковая фабрика» в Коломне представит текстильную инсталляцию художницы из Ирана Махбубе ЯзданПанах. Ее композиция называется «Сотканный дождь: струящаяся песнь ткацкого станка».

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что иранская художница полтора месяца работала над инсталляцией. Вместе с коломенскими мастерами она восстанавливала и заправляла ткацкий станок на «Шелковой фабрике».

На презентации автор расскажет о глубоком символизме своей работы. Иранские ритуалы говорят о магической значимости дождя для культуры страны, а также о том, как задумывался художественный проект, о своем творческом псевдониме и многом другом.

Махбубе ЯзданПанах окончила Ширазский университет и магистратуру в области промышленного дизайна, защитила диссертацию о ткацком деле. Сейчас девушка работает дизайнером в тегеранской компании и ведет индивидуальные мастер-классы.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный, но понадобится регистрация по ссылке.

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