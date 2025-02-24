Текстильное предприятие построят в Химках к 2027 году

В Химках к 2027 году построят текстильное предприятие. Компания «ТСК Групп» инвестирует в этот проект 420 миллионов рублей.

Организация получила по льготной программе 1,8 гектаров земли. На этой территории разместят административные, инженерные, производственные и складские помещения.

«В настоящее время проводится геодезическое исследование участка, а уже в мае инвестор планирует приступить к подготовке технологического и строительного проектов», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

На предприятии планируют выпускать спецодежду, обмундирование для военнослужащих, а также средства индивидуальной защиты для представителей разных специальностей – всего почти один миллион текстильных изделий в год.

«На новом текстильном производстве будет создано свыше 50 рабочих мест», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.