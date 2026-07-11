Текст для гимна Дворца культуры выберут в Химках

Дворец культуры «Родина» в Химках объявляет конкурс патриотической поэзии, приуроченный к своему 65-летию, победитель которого получит возможность создать музыкальный символ учреждения. Лучшие строки станут основой песни, которая будет записана в профессиональной студии и может стать голосом города для будущих поколений.

Конкурс, получивший название «Главная песня Родины», не является рядовым творческим состязанием: его цель — создать произведение, которое будет звучать на городских праздниках и находить отклик в сердцах химчан. Организаторы подчеркивают, что это редкая возможность оставить след в истории муниципалитета.

Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Для подачи заявки необходимо опубликовать свое стихотворение на открытой странице во «ВКонтакте» с хештегами #ГимнРодиныХимки и #65летСердцеГорода, а также отправить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных и текст стихотворения в формате .doc/.docx на электронную почту khimki-mk@mail.ru.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что Дворец культуры «Родина» — место, с которым у многих химчан связаны личные воспоминания: концерты, первые выступления, городские праздники. Она подчеркнула, что объявленный народный конкурс к 65-летию учреждения дает авторам уникальный шанс не просто поучаствовать в творческом проекте, а оставить настоящий след в истории города.

Прием работ продлится до 31 августа. Полное положение о конкурсе и форма заявки доступны по ссылке: https://clck.ru/3UJdum. Организаторы приглашают всех желающих подарить «Родине» ее главный музыкальный символ, чтобы слова победителя стали голосом Химок.