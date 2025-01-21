Текст богослужения Варлааму и Гедеону утвердили в Серпухове

Священный синод Русской православной церкви утвердил текст службы Варлааму и Гедеону Серпуховским к повсеместному Богослужебному употреблению. Ранее его использовали только в пределах Московской областной епархии.

Текст богослужения составила руководитель Духовно-просветительского центра. монахиня Афанасия (Ерохина) в 2013 году. Его одобрил Высокопреосвященнейший Ювеналий через год. В настоящее время Синодальная Богослужебная комиссия Русской Православной Церкви рекомендовала текст к повсеместному Богослужебному употреблению.

Преподобный Варлаам построил и был первым настоятелем Владычнего монастыря. При жизни испытал видение Матери Божией. С его именем связаны две иконы: «Введение Пресвятой Богородицы во Святая Святых» и «Неупиваемая Чаша».

Преподобный Гедеон — сподвижник Варлаама, по молитве которого был избавлен от слепоты.