Техосмотр сельскохозяйственных машин прошел в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 15:25 Техосмотр сельскохозяйственных машин прошел в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В Наро-Фоминске прошел весенний техосмотр сельхозтехники: проверили более 30 машин. Вся техника прошла необходимые испытания и теперь готова к полевым работам.

Весенний техосмотр сельскохозяйственных машин и тракторов прошел в Наро-Фоминском округе.

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«Оценивали готовность техники к выходу в поле, к работе с навесным оборудованием. Возможен какой-то процент неисправной техники, будет дано время на исправление. Я уверен, что в целом техника к выходу в поле готова», — прокомментировал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

У машин проверили осветительные приборы, предупреждающий сигнал, исправность тормоза, наличие необходимых документов и прав на управление соответствующей категорией.

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