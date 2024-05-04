Техосмотр машин перед посевной провели в Серебряных Прудах | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 22:10 Техосмотр машин перед посевной провели в Серебряных Прудах Источник фото: Ирина Матвеева

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Готовность сельскохозяйственной техники перед посевным сезоном проверили в Серебряных Прудах. Неисправность машин не должна помешать сбору урожая в Подмосковье.

По словам старшего инспектора по надзору Александра Исаева, ежегодный техосмотр — это обязательная процедура.

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«Так как эта техника является средством повышенной опасности, то она требует повышенного внимания и должна эксплуатироваться в исправном состоянии. Ведь это, прежде всего, вопрос безопасности тех, кто на ней работает. Во-вторых, посевная компания проводится в сжатые сроки. А это залог будущего урожая», — пояснил Исаев.

Он добавил, что особое внимание при проведении планового осмотра уделяется техническому состоянию самоходных машин и прицепов к ним. В идеальном состоянии должны быть тормозные системы, колеса, внешние световые приборы — все что напрямую влияет на безопасность сотрудников и будущий урожай.

Вся колесная техника должна оборудоваться двухлитровым огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и двумя противооткатными упорами.

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