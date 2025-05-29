Техобслуживание водозаборного узла Ситьково провели в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков провел встречу с заместителем директора участка Лосино-Петровский ГУП МО «КС МО» «НВК» в микрорайоне Прибрежный. В рамках планового технического обслуживания коммунальных сетей и объектов водоснабжения была выполнена промывка резервуаров и оборудования водозаборного узла Ситьково, обеспечивающего водой микрорайон Прибрежный.

После проведенных работ Роман Мещеряков опросил местных жителей о качестве водоснабжения. По их словам, в последние несколько дней наблюдалась подача мутной воды, что связано с тем, что во время промывки со дна резервуаров поднимается взвесь. В ближайшее время ситуация нормализуется, и вода станет чистой.

Кроме того, жителей беспокоит проблема подтоплений, поскольку дома расположены близко к реке. В прошлом году благодаря регулярному мониторингу и своевременной откачке воды удавалось успешно справляться с этим. В настоящее время ведется процесс передачи ливневых очистных сооружений на баланс для их планового обслуживания.

Также жители обратились с просьбой обновить информационный стенд и разместить на нем контактные телефоны городских служб. Все обращения были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения.