Техобслуживание щитов уличного освещения провели в Богородском округе

Специалисты провели плановое техническое обслуживание щитов наружного освещения в деревнях Пешково, Оселок, Стулово, Бездедово, Авдотьино, Мишуково, Кабаново в Богородском городском округе. Работы включали в себя контрольные замеры параметров сети и калибровку датчиков, что особенно важно после возможных скачков напряжения, которые могут сбить настройки.

Для поддержания точной и бесперебойной работы оборудования компания-концессионер проводит еженедельное обслуживание шкафов управления наружным освещением. Это позволяет дистанционно контролировать работу фонарей и оперативно выявлять проблемы.

В Богородском городском округе функционируют порядка 400 шкафов управления уличным освещением. Оборудование большинства из них модернизировали в рамках производственной программы концессионера.

Установленные в шкафах высокотехнологичные системы позволяют не только включать и отключать освещение, но и вести постоянный мониторинг их работы и энергопотребления. Управление всем уличным освещением в Богородском округе осуществляют дистанционно из единого ситуационного центра. Это обеспечивает строгое соблюдение утвержденного правительством Московской области графика включения и отключения фонарей, который рассчитывают ежедневно с точностью до минуты.