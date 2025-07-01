Техобслуживание газовых приборов пройдет в домах Серебряных Прудов

В целях обеспечения безопасности и надежной работы газового оборудования, специалисты компании «Мособлгаз» проведут на этой неделе плановое техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в двух населенных пунктах округа. Данные работы являются обязательными и проводятся в соответствии с действующим законодательством для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасного использования газа в быту.

График проведения технического обслуживания: 1 июля — деревня Шеметово, дом № 53, 2 июля — поселок Серебряные Пруды, улица Большая Луговая, дом № 1.

Работы запланированы на период с 08:00 до 20:00 в каждый из указанных дней. Компания «Мособлгаз» обращается к собственникам и нанимателям жилых помещений с просьбой предоставить доступ специалистам в квартиры для проведения полного комплекса диагностических и профилактических работ с газовыми приборами. Регулярное техническое обслуживание позволяет специалистам своевременно выявлять возможные риски и потенциальные неисправности, тем самым предотвращая возникновение аварийных ситуаций и обеспечивая безопасное использование газа в жилых домах.