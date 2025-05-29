Техобслуживание газового оборудования провели еще в 965 тысячах квартир Подмосковья

Специалисты «Мособлгаз» провели техобслуживание газового оборудования в 16 тысячах домов в Подмосковье. Это около 964 тысяч квартир.

Техобслуживание газового оборудования проводят ежегодно по утвержденному графику. Это позволяет не допустить несчастных случаев из-за неисправности техники.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что собственники обязаны пустить в квартиру газовиков, иначе в квартиру приостановят подачу газа. Кроме того, недопуск может привести к административной ответственности.

«Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства Владислав Мурашов.

Отличить специалистов «Мособлгаза» можно по синей форме с серыми вставками, бейджу с фотографией и QR-кодом, содержащим личную карточку сотрудника. Кроме того, у газовика должно быть с собой удостоверение.