Техобслуживание газового оборудования провели еще в 1,9 млн квартир Подмосковья

С начала года сотрудники «Мособлгаза» провели техобслуживание оборудования в 1,9 миллиона квартир и 380 тысячах частных домов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Во время работ слесари проверяли состояние систем, устраняли неисправности, проводили чистку и регулировку газовых установок, контролировали герметичность и безопасность.

«Проверка показала наличие нарушений в 190 тысячах квартир, что составляет около 10% от общего числа проверенных помещений. Большинство из них связано с неправильной эксплуатацией приборов и техническими дефектами оборудования», — сообщил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Мособлгаз» Владимир Иваньков.

Показатели стали сигналом необходимости регулярного проведения профилактических мер.

В организации напомнили, что для жителей газифицированных квартир и частных домов работает Telegram-бот @Mosoblgaz_feedback_to_bot. Он умеет оперативно отвечать на вопросы, напоминать о датах техобслуживания и повторного визита газовщиков.

Всю другую необходимую информацию можно найти на официальном сайте компании.