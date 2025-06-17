Технопарк в Одинцовском округе станет крупнее и удобнее для резидентов

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

«Технопарк Захарово», расположенный в Одинцовском округе, стал одной из самых перспективных и востребованных площадок для предпринимателей. Руководство, в связи с растущим интересом, намерено приступить к строительству восьми новых цехов.

Технопарк функционирует в формате лайт-индастриал — это удобный и многоцелевой тип зданий, предназначенных для размещения малого и среднего производства, а также офисных и складских помещений.

Формат идеально подходит компаниям, которым необходимо объединить производственные и логистические зоны в одном пространстве. Помещения легко трансформируются и могут адаптироваться под разные задачи и требования.

Руководство технопарка не только способствует созданию новых рабочих мест, но и оказывает поддержку предприятиям, работающим в сферах мебельного производства, текстильной индустрии, пищевой промышленности и сервисных услуг.

Отметим среди важных резидентов две компании — выпускающие высококачественный микрогофрокартон и металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением — их продукция пользуется стабильным и растущим спросом.