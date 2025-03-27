Технопарк ранней профориентации откроют во Фрязине в сентябре 2025 года

В сентябре во Фрязине откроют Технопарк на базе Российского технического университета МИРЭА — площадку по подготовке кадров нового поколения. В связи с этим скоро начнется благоустройство общественного пространства на Заводском проезде и прилегающей территории.

Технопарк «Исток — РТУ МИРЭА» оснастят высокотехнологичным оборудованием инженерно-технической направленности. На его площадке создадут уникальную модель сквозной подготовки кадров Российского технического университета совместно с предприятиями-партнерами с целью ранней профориентации и дальнейшего профессионального образования учащихся.

Важнейшим звеном станет создание благоприятной инфраструктуры для студентов. В 2025 году начнется благоустройство Заводского проезда и прилегающей территории площадью около 3,1 гектара, из который 1,1 гектара — улично-дорожная сеть.

Также благоустроят пешеходные зоны за памятником Ленину и напротив здания Технопарка. Здесь появятся дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, скамейки для отдыха и современное освещение.

В рамках проекта также планируют высадить разнообразные виды растений, которые создадут комфортный микроклимат.

«Благоустройство общественного пространства возле Технопарка — это еще один шаг к тому, чтобы сделать Фрязино городом, где приятно жить и работать, учиться и проводить свободное время. Завершить работы по благоустройству этой территории планируется в 2026 году», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.