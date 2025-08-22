Технопарк «Пирогово» увеличат в Мытищах в два раза

Технопарк «Пирогово» в мытищах увеличат на 4,3 тысячи квадратных метров. Его общая площадь вырастет более, чем в два раза.

Как рассказали в областном Мининвесте, для реализации проекта компания «ИТП-ЛОГИСТИК» получила земельный участок на льготных условиях без торгов. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы министерства Екатерины Зиновьевой, в расширения вложат более 430 миллиона рублей. Новые объекты планируют запустить в 2028 году.

«В рамках проекта будет создан технопарк „Пирогово“. Первая и вторая очереди общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров уже запущены. Сейчас инвестор получил разрешение на строительство следующих трех очередей производственно-складских корпусов технопарка площадью более 4,3 тысячи квадратных метров», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвесторы могут подать заявку на получение земельного участка без проведения торгов по ссылке.