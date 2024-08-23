Технопарк «Кванториум» откроют в Инженерной школе в Дмитрове

Технопарк «Кванториум» в Инженерной школе Дмитрова станет пространством для развития детей в возрасте от шести до 17 лет. Школьники округа смогут изучать там научно-исследовательские и инженерно-технические направления.

Для нового технопарка закупили высокотехнологичное оборудование. Преподавать в «Кванториуме» будут победители и призеры всероссийских профессиональных и научных конкурсов и чемпионатов.

Ребятам смогут изучать там хайтек, промышленный дизайн, беспилотные авиационные системы, IT-компетенции и естественнонаучные дисциплины: физику, химию, биологию.

В технопарке дети получат начальное инженерное образование, смогут освоить проектную деятельность, теорию решения изобретательских задач и другие компетенции. Занятия в «Кванториуме» будут проходить во внеурочное время. Посещать их смогут ученики всех школ округа, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы будем опираться на опыт наших коллег и развивать это направление в Дмитрове, чтобы дать детям возможность раскрыть свой потенциал и получить качественное образование в сфере науки и технологий», — сказала начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

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