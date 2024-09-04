Технопарк для изучения программирования «Кванториум» открыли в школе в Дмитрове

Фото: Министерство образования МО

Технопарк «Кванториум» открыли в Инженерной школе в Дмитрове. Там дети смогут изучать актуальные научно-исследовательские и инженерно-технические направления.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в «Кванториуме» школьники смогут углубленно изучать 3D моделирование и прототипирование, беспилотники, промышленный дизайн, программирование и многое другое. Там также будут доступны курсы по физике, химии и биологии.

Обучение будет проходить во внеурочное время и будет доступно всем школьникам округа, в том числе ребятам с ограниченными возможностями.

«В „Кванториуме“ дети могут освоить не только основы инженерного образования, но и получить навыки проектной деятельности, научиться решать изобретательские задачи и развивать ключевые компетенции, такие как коммуникация, креативность, командное решение задач и критическое мышление», — добавили в министерстве.

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