Технологический марафон прошел в Инженерной школе в Дмитрове

Новейшие технологические разработки представили на марафоне в Инженерной школе Дмитрова. Там состоялся марафон «Технопередвижники». Участниками стали не только ученики и педагоги, но и инноваторы и ведущие эксперты в отрасли.

В рамках марафона провели десятки мероприятий: TED-лекции, мастер-классы и экспертные сессии. Участники узнали о последних достижениях в области робототехники, искусственного интеллекта и биоинженерии.

На мастер-классах ребята занимались программированием, создавали собственные проекты в области 3D-моделирования и изучали основы электротехники. Педагоги поучаствовали в экспертных сессиях.

«Марафон стал важным шагом к вовлечению молодежи в реализацию приоритетных задач: „Технопередвижники“ подтвердили свою репутацию как площадки для обмена знаниями и идеями, способствуя формированию нового поколения инноваторов и лидеров в области технологий», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.