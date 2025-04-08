Технологическая компания из Фрязина примет участие в международной выставке

Предприятие «Антракс» из Фрязина представило авторские инновационные решения на престижном энергетическом мероприятии в Дубае — выставке Middle East Energy 2025. Стенд компании уже посетили десятки потенциальных партнеров из разных стран мира.

Представители технологической компании из Фрязина также провели переговоры с представителями Филиппин, Индии, Непала, Эквадора и ряда других стран. Они отметили повышенный интерес к их разработкам.

«Наши технические решения уже доказали свою эффективность в разных климатических условиях — от крайнего севера до пустынь. Успехи „Антракса“ на международной арене — яркий пример того, как предприятия из Фрязина вносят вклад в развитие российской экспортной экономики.», — отметил директор группы компаний «Антракс» Андрей Кучерявенков.

Отметим, что Middle East Energy является одной из самых авторитетных отраслевых выставок. Каждый год ее участниками становятся свыше тысячи экспонентов и более 20 тысяч посетителей из 150 стран.