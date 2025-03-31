Технологическая компания из Фрязина поставила партию электротоваров в Филиппины

Предприятие «Антракс» из Фрязина отгрузило очередную партию своей продукции энергетической компании в Филиппинах. В нее вошли 300 индикаторов короткого замыкания.

Высокотехнологичные приборы помогут энергетикам Филиппин оперативно выявлять и устранять аварии на линиях электропередач. Что особенно актуально в условиях тропического климата этой страны с сильными ливнями.

Приборы заказчик получил в комплекте с переносными инструментами. Оборудование можно использовать с учетом экстремальных условий эксплуатации: при сильном ветре, ударах молний и высоких температурах.

Уже сегодня свыше 1000 устройств компании из Фрязина работают на Филиппинах. Это позволяет обеспечивать энергетическую безопасность страны.

Сотрудничество в этом направлении продолжится. Следующие поставки ожидаются в конце этого года.