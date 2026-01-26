Технокомпаниям Подмосковья предоставят софинансирование для участия в выставках

Фото: Выставка техники и современного энергооборудования в Красногорске / Медиасток.рф

Центр «Мой бизнес» Московской области планирует помочь местным технологическим компаниям с участием в выставках. Предприятиям могут частично компенсировать расходы.

Программа поддержки рассчитана на период с апреля по ноябрь текущего года.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона отметили, что центр «Мой бизнес» запускает предварительный опрос, чтобы понять, какой формат помощи наиболее востребован.

Технологическим компаниям из Подмосковья предлагают заполнить короткую онлайн-анкету. В ней необходимо указать, когда и в каких профильных выставках они хотели бы принять участие.

Собрать пожелания бизнеса необходимо для формирования окончательной программы поддержки. Все заинтересованные компании могут отправить заявку до 30 января включительно, перейдя по ссылке.

Сведения о мерах государственной поддержки для предпринимателей Московской области собраны на региональном инвестиционном портале. Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».